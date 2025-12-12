Im Landkreis Elbe-Elster geraten mehrere Fahrzeuge sowie ein Zweiradfahrer in einen Unfall. Für die Person, die auf ihrem Drahtesel unterwegs war, kommt jede Hilfe zu spät.

Röderland - Ein Radfahrer ist in der Gemeinde Röderland (Landkreis Elbe-Elster) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Person starb noch an der Unfallstelle im Ortsteil Wainsdorf, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Fahrzeuge waren in den Unfall vom Donnerstag nahe der sächsischen Grenze verwickelt, wie es hieß. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.