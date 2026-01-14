Ein Auto und ein Zweirad sind auf einer Bundesstraße unterwegs. Der folgende Zusammenstoß gibt Rätsel auf.

Rettungskräfte transportierten den schwer verletzten Zweiradfahrer noch in eine Klinik, wo er starb. (Symbolbild)

Haldensleben - Ein 58-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall bei Haldensleben (Landkreis Börde) an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Mann war am Dienstag auf der B245 Richtung Bebertal vor dem Wagen eines 62-Jährigen unterwegs gewesen, aus bislang unbekannten Gründen kam es zum Zusammenstoß, wie die Polizei mitteilte.

Der Radfahrer wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er kurze Zeit später. Über die Verletzungen des Autofahrers gibt es derzeit keine Informationen. Nun wird der genaue Unfallhergang ermittelt.