Ein Fahrradfahrer will im ostfriesischen Aurich die Bundesstraße überqueren – wenig später ist er tot. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Großefehn - In Ostfriesland ist ein Fahrradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Der Mann hatte in Großefehn im Landkreis Aurich beim Überqueren der Bundesstraße 72 aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der 60-Jährige starb am späten Donnerstagabend am Unfallort. Die Straße war für knapp vier Stunden gesperrt, hieß es.