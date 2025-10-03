Ein Fußgänger bringt einen Radfahrer in Oldenburg zu Fall. Doch anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, läuft er davon.

Oldenburg - Ein Radfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger in Oldenburg gestürzt und schwer verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach, sei der Fußgänger plötzlich über einen Radweg gelaufen, um einen Bus zu erreichen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er den 21 Jahre alten Radfahrer berührt. Dieser stürzte dadurch und verletzte sich dabei schwer.

Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fußgänger entfernte sich laut Polizei vom Unfallort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Unfall am Donnerstagabend beobachtet haben.