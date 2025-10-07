Am frühen Morgen gerät in Bad Bentheim ein Radfahrer unter ein Auto. Der Zweiradfahrer wird schwer verletzt.

Bad Bentheim - Ein Radfahrer ist in Bad Bentheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Auch Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Dem Sprecher zufolge ereignete sich der Unfall, als der Radfahrer die Straße überqueren wollte. Die Fahrerin des Autos habe zwar noch eine Vollbremsung gemacht, aber nicht verhindern können, dass der Zweiradfahrer unter das Auto gekommen sei. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.