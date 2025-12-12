Im Landkreis Elbe-Elster erfasst ein Auto auf einer Landstraße einen Radfahrer. Für den Mann auf dem Fahrrad kommt jede Hilfe zu spät.

Röderland - Ein Radfahrer ist in der Gemeinde Röderland (Landkreis Elbe-Elster) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann starb am Donnerstagabend trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle zwischen den Orten Gröditz und Wainsdorf, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zur Identität des Toten machte die Behörde nicht.

Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls nahe der sächsischen Grenze. Laut ersten Erkenntnissen erfasste der Wagen den Radfahrer auf einer Landstraße. Durch das starke Abbremsen des Autofahrers fuhren demnach zwei weitere Wagen auf den Pkw auf. Die Angehörigen des Radfahrers seien von einem Seelsorger betreut worden.