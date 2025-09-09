Nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn kommt eine 45-Jährige ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall am Dienstagmorgen in Leipzig kam.

Leipzig - Eine Radfahrerin ist im Leipziger Zentrum mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 45-Jährige am Dienstagmorgen in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie mutmaßlich beim Abbiegen eine entgegenkommende Bahn übersah. Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Straße zeitweise gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt.