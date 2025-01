Berlin - Eine Radfahrerin ist in Berlin-Köpenick von einem Lkw angefahren und verletzt worden. Die 29-jährige Frau soll am Montagmittag auf dem Fahrradweg der Oberspreestraße bei roter Ampel auf eine Kreuzung gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer fuhr sie den Angaben zufolge beim Rechtsabbiegen an. Die Radfahrerin erlitt Verletzungen am Unterschenkel und wurde in ein Krankenhaus gebracht.