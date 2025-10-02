Mühlhausen - Eine 47 Jahre alte Fahrradfahrerin ist nach einem Unfall mit einem Auto in Mühlhausen im Krankenhaus gestorben. Die Frau war am Donnerstagmorgen mit einem Fahrrad unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Querung kam es demnach zu dem Unfall, an dem ein Auto beteiligt war. Den genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei nun. Die 47-Jährige kam den Angaben nach in ein Krankenhaus, wo sie später starb. Nach dem Unfall kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen.