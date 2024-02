Berlin - Eine Radfahrerin ist in Berlin-Pankow mit einer Tram zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 54-jährige Frau am Sonntagabend mit ihrem Fahrrad auf der Diesterwegstraße in Prenzlauer Berg unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte sie an einer Fußgängerfurt bei Rot die Prenzlauer Allee. Der Fahrer einer sich nähernden Straßenbahn habe noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, einen Zusammenstoß mit der Frau jedoch nicht mehr verhindern können. Die 54-Jährige sei gestürzt und habe sich schwere Verletzungen am Kopf und Rumpf zugezogen. Rettungskräfte brachten sie ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Fahrgäste in der Tram blieben demnach unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.