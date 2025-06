Berlin - Vier Tage nach einem schweren Verkehrsunfall ist eine 87-jährige Radfahrerin in Berlin im Krankenhaus gestorben. Die Frau erlag am Mittwoch ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Eine Autofahrerin hatte die Radfahrerin am Samstag in Berlin-Zehlendorf angefahren und lebensgefährlich verletzt. Die Frau auf dem Rad war laut Polizei auf einem Fahrradweg unterwegs. An einer Kreuzung kam demnach von rechts der Wagen einer 74-jährigen Frau, die der Radfahrerin die Vorfahrt nahm.

Die Radfahrerin ist die 13. Tote im Straßenverkehr in diesem Jahr in Berlin. In früheren Jahren lag die Zahl nach einem knappen halben Jahr meist höher.