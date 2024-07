In Leipzig hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Laut Polizei ist eine Radfahrerin von einem Lastwagen überrollt worden.

Radfahrerin wird in Leipzig von Lkw erfasst und stirbt

In Leipzig stirbt eine Radfahrerin nach einem Unfall mit einem Lkw. (Symbolfoto)

Leipzig - Eine Radfahrerin ist in Leipzig bei einem Unfall mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die junge Frau heute kurz vor dem Leipziger Ring von dem Lkw erfasst. Die Frau war laut ersten Erkenntnissen zufolge auf einem markierten Radweg unterwegs. Der Lkw habe vom mittleren Fahrstreifen nach rechts wechseln wollen. Dazwischen liegt der Radweg. Der Kipper habe die Frau überrollt. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.