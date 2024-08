Der Leipziger rast auf der Bahn zum Titel in der 4000-Meter-Einverfolgung. Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin fährt er mit besonderer Motivation.

Berlin - Felix Groß hat zum Auftakt der 136. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport die 4000-Meter-Einverfolgung gewonnen. Der Leipziger holte im Finale im Berliner Velodrom den Ludwigsfelder Roger Kluge nach knapp drei Kilometern ein. Platz drei belegte Benjamin Boos (Singen).

„Ich war sehr gut vorbereitet und hatte natürlich auch noch ein bisschen Wut im Bauch“, sagte Groß, der für die Olympischen Spiele in Paris als Ersatzfahrer nominiert war und nicht zum Einsatz kam. „Die Leistung stimmt mich sehr zuversichtlich, zumal die Bedingungen in der Halle nicht sehr gut und ein bisschen kühl waren“, sagte Groß nach seinem zweiten Verfolger-Titel nach 2019. Die Weltmeisterschaft findet Mitte Oktober in Kopenhagen statt.

Im Scratch-Rennen der Frauen siegte Lea Lin Teutenberg (Ceratizit WNT Pro Cycling) vor Helena Bieber (MAXX Solar Rose Women Racing) und Justyna Czapla (Canyon SRAM Racing). Bis zum Sonntag stehen an den fünf Wettkampftagen mehr als 50 Entscheidungen in den Klassen Elite, Junioren und Jugend auf dem Programm.