Magdeburg - Rainer Robra (CDU), einer der erfahrensten und prägendsten Politiker Sachsen-Anhalts, trägt nun das Verdienstkreuz erster Klasse. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) überreichte dem 72-jährigen Juristen, Chef der Staatskanzlei, Staats- und Europaminister sowie Kulturminister des Landes, den Verdienstorden. „Nur wenige Persönlichkeiten haben die Politik Sachsen-Anhalts nach der Wiedervereinigung über einen so langen Zeitraum mitgeprägt wie Sie. Für mich persönlich sind Sie ein wichtiger Ratgeber und Weggefährte“, sagte der Ministerpräsident zu Robra.

Robra habe Anfang der 1990er Jahre Aufbauarbeit zunächst für die Justizstruktur des Landes geleistet, hieß es in einer Mitteilung. Seit 2002 leitet er die Staatskanzlei und wurde Staats- und Europaminister. 2016 übernahm er zudem das Kulturressort. Ehrenamtlich engagiert sich der 72-Jährige als Vorsitzender der Stiftung Rechtsstaat.

Das Verdienstkreuz am Bande überreichte Haseloff an Gerhard Gautzsch aus Halle und Werner Uhlmann aus Bennstedt, einem Ortsteil von Salzatal. Gautzsch wird geehrt für sein jahrzehntelanges Engagement in der Schlaganfall-Hilfe. Als selbst Betroffener gründete er 2007 eine Selbsthilfegruppe, er brachte eine Landesarbeitsgemeinschaft Schlaganfall-Selbsthilfe auf den Weg und initiierte einen Schlaganfall Landesverband. „Wenn jemand ein eigenes Schicksal zum Anlass nimmt, um anderen zu helfen, dann verdient das hohen Respekt“, erklärte Haseloff.

Werner Uhlmann wurde für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik und im Sport ausgezeichnet. Seit 28 Jahren ist er Bürgermeister von Bennstedt im Saalekreis, wie es hieß. Seit fast sechseinhalb Jahrzehnten sei der 80-Jährige Mitglied des FSV Bennstedt e.V., jahrelang als aktiver Spieler, später unter anderem als Trainer und Vorstandsmitglied. Seit 1983 habe sich Uhlmann als Sportrichter engagiert.