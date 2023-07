Erfurt/Darmstadt - Der aus Gera stammende Schriftsteller Lutz Seiler bekommt den Georg-Büchner-Preis 2023. Dies teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt mit. „In Lutz Seiler ehrt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung einen Autor, der mit klangvollen Gedichtbänden begann, von dort zum Erzählen fand, stets aber ein so klarer wie rätselhafter, dunkel leuchtender Lyriker bleibt, zuletzt mit „schrift für blinde riesen““, hieß es zur Begründung von der Jury. Seiler habe als Romancier und als Dichter zu seiner eigenen, unverwechselbaren Stimme gefunden, melancholisch, dringlich, aufrichtig, voll von wunderbaren Echos aus einer langen literarischen Tradition.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erklärte auf Twitter, Seilers Texte berührten auf vielfältige Weise „überall im Land und ganz besonders bei uns in Thüringen“. Bereits in seinem Gedichtband „Pech & Blende“ aus dem Jahr 2000 habe Seiler den Bogen von seiner Herkunft in die Zukunft geschlagen.

Der mit 50 000 Euro dotierte Preis soll am 4. November im Staatstheater Darmstadt verliehen werden. Er zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Der 1963 in Gera geborene Seiler hatte 2017 bereits den Thüringer Literaturpreis erhalten. 2009 war er mit dem Harald-Gerlach-Literaturstipendium des Freistaats ausgezeichnet worden.