Brüssel/DUR/awe - Haben die Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann Rammstein zu sehr zugesetzt? Die Band beendete am Wochenende ihre aktuelle Europa-Stadion-Tour in Brüssel. Diese startete zeitgleich mit den Anschuldigungen gegen mehrere Bandmitglieder um Machtmissbrauch gegenüber weiblichen Fans und die sogenannte "Row zero". Die Band selbst streitet die Vorwürfe ab. All die Schlagzeilen um mögliche Skandale setzen den Musikern anscheinend zu. So sehr, dass es zur Auflösung der Band kommt?

Instagram-Post von Rammstein-Gitarristen Richard Kruspe entsetzt Fans

Gitarrist Richard Kruspe setzte nach dem Tour-Ende nämlich einen fragwürdigen Post ab. "Danke dafür, dass ihr ihr seid. Ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird, aber in jedem Fall wird sie anders sein", schreibt Kruspe via Instagram. Mehrere User äußern sich schockiert und entsetzt und befürchten womöglich das Ende der Band.

Was genau Kruspe mit seinen Worten meint, ist bislang unklar. Informationen zu einer weiteren Tour oder neuer Musik von Rammstein gibt es ebenfalls noch nicht.