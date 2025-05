Weißenfels - Die Basketballer des Syntainics MBC gehen mit Marco Ramondino als neuem Cheftrainer in die kommende Saison. Der Italiener folgt auf Janis Gailitis, der den MBC nach der erfolgreichsten Saison der Clubgeschichte mit dem Gewinn des DBB-Pokals und der Viertelfinalteilnahme in den Playoffs nach nur einem Jahr wieder verlässt. Der Lette wechselt zu einem renommierten Club im Ausland, zuletzt war von einem Engagement in Frankreich die Rede.

Für den 42-jährigen Ramondino ist der MBC das erste Auslandsengagement. Nach mehreren Stationen als Assistenztrainer trat er 2013 beim Zweitligisten CZG Veroli seinen ersten Posten als Headcoach an. Zuletzt coachte er vier Monate lang den Erstligisten Scafati Basket.

Gailitis zieht vereinbarte Ausstiegsklausel

Auch Gailtis hatte vor einem Jahr beim MBC sein erstes Engagement außerhalb seiner Heimat Lettland angetreten. Die erfolgreichste Saison der Clubgeschichte mit dem Pokalsieg und dem achten Platz in der Bundesliga trägt maßgeblich seine Handschrift. Nun zog der 40-Jährige die vertraglich vereinbarte Ausstiegsoption.