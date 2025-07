In der Nacht rast ein Porsche durch Berlin und erfasst eine Radfahrerin. Der Wagen fährt weiter – die Polizei sucht nach Hinweisen zum Unfall in Schöneberg.

Raser fährt Radfahrerin an und flieht - Frau schwer verletzt

Berlin - Eine 27-jährige Radfahrerin in Berlin-Schöneberg von einem Raser angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete vom Unfallort, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau erlitt bei dem Unfall in der Nacht auf Sonntag erhebliche Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten sie auf die Intensivstation eines Krankenhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Porsche Macan gegen 0.45 Uhr auf der Hohenstaufenstraße in Richtung Martin-Luther-Straße unterwegs – laut Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. An der Kreuzung zur Habsburger Straße und Kyffhäuserstraße erfasste das Fahrzeug die Radfahrerin, die die Straße überqueren wollte.

Den Zeugenaussagen zufolge wurde die Frau auf die Motorhaube geschleudert und einige Meter mitgerissen, bevor sie auf die Straße stürzte. Danach soll der Wagen sie umfahren haben und in Richtung Martin-Luther-Straße davongefahren sein. Die Polizei entdeckte das Unfallfahrzeug später verlassen in der Winterfeldtstraße. Es wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.