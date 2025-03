Halle (Saale). - Erst vor ein paar Tagen musste sich Pflege-Influencer Rashid Hamid von Oma Lotti, um die er sich gekümmert hatte, verabschieden, da sie mit 93 Jahren gestorben war.

Pflege-Influencer postet ein erstes Bild seines Babys auf Tik Tok

Doch auf einen Tod folgt auch ein Leben: Rashid Hamid ist nämlich Vater geworden! Der Pfleger postete dazu ein erstes Bild seines Babys auf Tik Tok mit den Worten:

"Hey Freunde, es gibt etwas, das ich bisher noch nicht mit euch geteilt habe. In den letzten Tagen ist so viel passiert, dass ich es erst jetzt wirklich in Worte fassen kann. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle – zwischen tiefster Trauer und größtem Glück. Vor ein paar Tagen ist meine beste Freundin Oma Lotti von uns gegangen. Ein Mensch, der mein Leben so sehr geprägt hat, voller Liebe, Wärme und Weisheit."

"Ein neues Leben hat das Licht der Welt erblickt"

Hamid spricht auch über die Geburt des Babys: "Doch genau in dieser Zeit ist auch etwas Wunderbares passiert: Ich bin Papa geworden. Ein neues Leben hat das Licht der Welt erblickt – während ein anderes gegangen ist. Er betont: "Es gibt dieses Sprichwort: Ein Leben geht, ein Leben kommt. Und noch nie hat es sich für mich so real angefühlt wie jetzt. Ich weiß, das ist kein Zufall. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich wollte diesen Moment mit euch teilen."

Seine Follower freuen sich mit ihm und gratulierten ihm unter seinem Beitrag auf Tik Tok. Unter den Gratulanten war auch Moderator Steffen Hallaschka (53).