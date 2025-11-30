Dresden - Der erste Zweitliga-Heimsieg von Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf ist von einem rassistischen Zwischenfall überschattet worden. Während einer Verletzungsunterbrechung in der Nachspielzeit beleidigte ein Dresdner Zuschauer den Fortunen-Kicker Emmanuel Iyoha. Dieser machte das sofort beim Vierten Offiziellen Lasse Koslowski öffentlich.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm machte der Vorfall wütend. „Ich habe die Bitte an diese Zuschauer, nicht mehr ins Stadion zu kommen. Sie haben hier nichts verloren, aber auch grundsätzlich nichts in der Gesellschaft. So etwas macht mich sprachlos. Die Leute können daheim bleiben und die, die drumherum sitzen, können so mutig sein, damit man weiß, wer es ist“, betonte Stamm.