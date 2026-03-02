Rasta Vechta lässt im Kampf gegen den Abstieg nichts unversucht. Nun haben die Niedersachsen einen alten Bekannten in die Bundesliga zurückgeholt.

Vechta - Rasta Vechta hat seinen Kader für den Abstiegskampf in der Basketball-Bundesliga noch einmal verstärkt. Combo-Guard Malik Parsons kommt ablösefrei vom türkischen Erstligisten Bursaspor Basketbol. Der 26 Jahre alte Amerikaner ist in der Bundesliga kein Unbekannter. In der vergangenen Saison zählte Parsons bei den Skyliners Frankfurt zu den Leistungsträgern.

„Malik ist ein Spieler, der einen sehr guten Zug zum Korb hat. Er kann auch in der Defense einen Impact haben. Seine Verpflichtung bringt uns mehr Tiefe in den Kader“, sagte Vechtas Trainer Christian Held über den Neuzugang.

Rasta belegt aktuell Platz 16 und hat vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Nach der Länderspielpause geht es für die Niedersachsen am Freitag mit einem Heimspiel gegen Jena weiter.