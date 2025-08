Ein Kinderfahrrad lehnt samt Helm zwei Tage lang an einem Baum an der Saale - unangeschlossen. Die Polizei wird stutzig und startet einen Aufruf. Jetzt ist klar, wie es dazu kam.

Rätsel um Kinderfahrrad in Jena gelöst

Jena - Die Fragen um ein einsames Kinderfahrrad an der Saale in Jena haben sich geklärt. Nach einem Polizeiaufruf meldete sich die Mutter des Kindes, dem das Rad gehörte, wie die Polizei Jena am Montag mitteilte. Sie erklärte laut Polizei: Beim Wetterumschwung habe die Familie das Fahrrad laut Polizei schlicht vergessen.

Das kleine Fahrrad hatte samt Helm unangeschlossen an einem Baum gelehnt - laut Zeugen zwei Tage lang. Es war laut Polizei nicht als gestohlen gemeldet worden. Mit einem Aufruf hatten die Beamten nach den Eigentümern des Fahrrads gesucht, bis sich die Frau meldete.