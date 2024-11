Ein Mann klingelt an einer Wohnungstür in Ganderkesee, er hält ein Paket in der Hand. Ein 55-Jähriger öffnet ihm. Doch der vermeintliche Paketbote ist gar keiner.

Ganderkesee - Als Paketboten getarnt haben zwei Räuber am Abend versucht, ein Ehepaar in seiner Wohnung in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg zu überfallen. Sie hielten dem 55-jährigen Wohnungsinhaber eine Waffe vor das Gesicht. Dem Mann sei es aber gelungen, die Wohnungstür zuzuschlagen und die Täter mit viel Kraft am Eindringen zu hindern, berichte die Polizei. Die beiden Räuber seien daraufhin geflohen. Der Mann und seine 51 Jahre alte Ehefrau erlitten einen Schock.

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Auch mit Hunden und einem Polizeihubschrauber wurde nach den Räubern gesucht - bis zum späten Abend allerdings ohne Erfolg.