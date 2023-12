Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Berlin - Zwei bewaffnete Maskierte sollen am Samstagmorgen eine Bar in Berlin-Charlottenburg überfallen haben. Einer soll mit einer Schusswaffe Menschen im Lokal bedroht haben, während der andere den Tresen durchsuchte, wie die Polizei mitteilte. Die Männer griffen sich demnach ein Handy und die Kasse. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Verletzt wurde niemand. In dem Lokal befanden sich zur Tatzeit gegen 1.10 Uhr eine 60-jährige Mitarbeiterin, zwei weitere Frauen im Alter von 60 und 36 Jahren und ein 34-jähriger Mann.