Trotz schneller Rettung durch die Feuerwehr kam für einen Bewohner eines Mehrparteienhauses in Martfeld jede Hilfe zu spät. Zwei weitere Menschen blieben unverletzt.

Martfeld - Eine Person ist am Sonntag bei einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus in Martfeld (Landkreis Diepholz) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr war das Erdgeschoss des abgelegenen Gebäudes stark verraucht, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. Ein Trupp ging unter Atemschutz in das Gebäude und holte eine Person aus dem betroffenen Bereich. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen starb die Person noch am Einsatzort.

Zwei weitere Bewohner konnten das Haus unverletzt und mit Hilfe der Feuerwehr verlassen. Eine von ihnen wurde dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Insgesamt waren neun Fahrzeuge aus fünf Ortsfeuerwehren sowie Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Auch Vertreter der Gemeindefeuerwehr waren vor Ort. Die Ursache der Rauchentwicklung war zunächst unklar.