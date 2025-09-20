Ein Feuer in einer Lagerhalle in Groitzsch sorgte für eine hohe Rauchsäule. Die Halle ist komplett zerstört.

Groitzsch - Die Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebs in Groitzsch (Landkreis Leipzig) ist komplett abgebrannt. Laut Polizei war in der Halle Bauholz gelagert, auf dem Dach habe es eine große Photovoltaikanlage gegeben. Verletzte habe es nicht gegeben.

Am frühen Freitagabend waren zahlreiche Feuerwehren ausgerückt. Auch ein dpa-Reporter hatte von einer hohen Rauchsäule über dem Ort berichtet. Der Brandort befand sich im Ortsteil Großstolpen. Die Löscharbeiten dauerten laut Polizei bis in die frühen Morgenstunden an. Heute gegen 9.15 Uhr wurde dann auch die Vollsperrung der B176 aufgehoben. Nun wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.