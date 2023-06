Frankfurt - David Raum will sich nach seinem ersten holprigen Jahr bei RB Leipzig steigern. „Natürlich ist es mein Anspruch, in großen Spielen auf dem Platz stehen zu dürfen“, sagte der Nationalspieler am Donnerstag. Der 25-Jährige hatte beim Leipziger Pokalsieger in Berlin nur auf der Bank gesessen. „Dass man in Leipzig nicht jedes Spiel spielt, ist, glaube ich normal. Das ist bei allen großen Vereinen so.“

Raum war im Sommer 2022 für 25 Millionen Euro von Hoffenheim nach Sachsen gewechselt. Die hohen Erwartungen konnte der Linksverteidiger nicht erfüllen. In der Bundesliga stand Raum 19-mal in der Startelf. „Ich hatte eine Wahnsinns-Saison in Hoffenheim, das hat mich zum Nationalspieler gemacht“, sagte Raum. Der Schritt nach Leipzig nach nur einem Jahr sei dann wahnsinnig schnell und dynamisch gewesen.