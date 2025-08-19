Suhl - Die Polizei durchsucht seit dem frühen Morgen in einer großangelegten Aktion mehrere Objekte in Südthüringen, Bayern und Sachsen. Die Aktion seien Teil von Ermittlungen gegen Menschen aus dem Rockermilieu mit dem Tatvorwurf Räuberische Erpressung, teilte das Landeskriminalamt Thüringen mit. Die Durchsuchungen dienen der Sicherstellung von Beweismitteln, wie es hieß.