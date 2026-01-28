Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen mehrere Wohnungen in Neustadt am Rübenberge - und machen erstaunliche Entdeckungen. Neben Waffen und Munition finden sie auch mögliches Diebesgut.

In Neustadt am Rübenberge durchsuchen Einsatzkräfte der Polizei mehrere Wohnungen - und finden Waffen, Munition, Drogen sowie Kisten mit mutmaßlichem Diebesgut. (Symbolbild)

Neustadt am Rübenberge - Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen in Neustadt am Rübenberge nahe Hannover haben Polizeibeamte Waffen, Munition und Drogen beschlagnahmt. Die Beamten fanden bei den Durchsuchungen am Dienstag neben scharfer Munition auch Schreckschusswaffen, Luftgewehre, Messer, Marihuana, Kokain - und mutmaßliches Diebesgut, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs, der Erpressung sowie des Bandendiebstahls gegen vier Verdächtige im Alter von 23, 25, 36 und 38 Jahren.

Die Einsatzkräfte fanden den Angaben zufolge unter anderem zwei Kisten mit verschiedenen Werkzeugen, auf denen sich Aufkleber der Feuerwehr Neustadt befanden, außerdem eine Kettensäge, einen Kompressor und einen Hydraulikspreizer. Unklar war zunächst, ob es sich um die Beute aus Diebstählen handelt, die Mitte Januar bei den Feuerwehren in Eilvese und Hagen, beides Ortsteile von Neustadt, begangen wurden.

Im Zusammenhang mit der Razzia leitete die Polizei weitere Verfahren etwa wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz und das Sprengstoffgesetz ein. Die Ermittlungen dauern an.