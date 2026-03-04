Großeinsatz gegen mutmaßliche Steuerbetrüger: Hunderte Beamte durchsuchen seit dem frühen Morgen Dutzende Objekte in Berlin. Es geht um Schäden in Millionenhöhe.

Berlin - Polizei und Staatsanwaltschaft gehen seit dem frühen Morgen mit Durchsuchungen an Dutzenden Orten in Berlin gegen mutmaßliche Steuerbetrüger vor. Es werden in der ganzen Stadt rund 60 Objekte durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Es gehe um einen Schaden in einer mindestens zweistelligen Millionenhöhe. Das Verfahren liegt demnach bei der europäischen Staatsanwaltschaft.

Einem Bericht der „B.Z.“ zufolge gab es Durchsuchungen in Neukölln, Charlottenburg und Mitte unter anderem in Geschäftsräumen. Demnach soll auch ein Spezialeinsatzkommando im Einsatz gewesen sein. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht. Den Angaben zufolge waren rund 400 Beamte an den Maßnahmen beteiligt.