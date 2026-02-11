Zwei heftige Packungen haben die Sachsen in dieser Saison bereits gegen die Bayern kassiert. Das Pokal-Viertelfinale ist aber eine Chance, die Münchner zu ärgern.

Rômulo (M, RB Leipzig) erzielt den Treffer zum 1:0 gegen Jonathan Tah (l, Bayern München) und Torwart Manuel Neuer (Bayern München). Um ins Pokal-Halbfinale zu kommen, müssen die Leipziger wieder treffen. (Archivbild)

Leipzig - Mit Mut, Selbstvertrauen und etwas Spielglück will RB Leipzig die Pokalhürde Bayern München überspringen und am Mittwoch (20.45 Uhr, ARD/Sky) ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen. Trotz der beiden heftigen Liga-Niederlagen mit 0:6 und 1:5 rechnen sich die Sachsen Chancen aus. „Keiner rechnet damit, dass wir morgen als Sieger vom Platz gehen. Wir tun es schon“, sagte Trainer Ole Werner.

RB dürfe sich nicht einen offenen Schlagabtausch einlassen. Man müsse bei seiner Spielidee bleiben, selbst wenn man in Rückstand gerate. Zudem sei es wichtig, die zuletzt hohe Fehlerquote im eigenen Ballbesitz zu minimieren, die den Gegner zu Umschaltmomenten und Toren eingeladen habe, sagte der RB-Trainer.