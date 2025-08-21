Die Bayern haben in der Bundesliga noch nie ein Eröffnungsspiel verloren. Dennoch fordert Ole Werner von seinem neu formierten Team ein mutiges Auftreten und vor allem „klare Lösungen“.

Leipzig - Nur auf Gegenpressing und wilde Balljagd möchte sich Ole Werner beim Saisonauftakt nicht verlassen. Vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel an diesem Freitag beim FC Bayern (20.30 Uhr) fordert er von seiner neu formierten Mannschaft, den deutschen Fußball-Meister in den richtigen Momenten zu stressen.

„Wir wissen, dass wir gut verteidigen müssen. Gleichzeitig ist es wichtig, früh ins Pressing zu gehen und hohe Ballgewinne zu erzielen. Außerdem wird es entscheidend sein, auch auswärts in München Fußball zu spielen und stets klare Lösungen parat zu haben“, sagte der neue Cheftrainer, der an der Isar sein Bundesliga-Debüt für RB Leipzig gibt.

Eröffnungsspiel „die perfekte Gelegenheit“

Beim einstimmigen Titelfavoriten hat Werner beim Supercup gegen Pokalsieger VfB Stuttgart (2:1) keine ungewöhnlichen Sachen entdeckt. „Eine sehr eingespielte Mannschaft, die in ihren Mustern so spielt, wie sie auch letzte Saison gespielt hat“, erklärte er. Dennoch sei ein Eröffnungsspiel „die perfekte Gelegenheit, unser Spiel zu zeigen und im besten Fall etwas Zählbares mitzunehmen“.

Doch die Münchner haben noch nie ihr Eröffnungsspiel verloren (18 Siege, fünf Remis), „Dann ist es also an der Zeit“, meinte Leipzigs neuer Kapitän David Raum im „Kicker“-Interview. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in Leipzig endete 3:3, RB reichte dabei eine 2:0-Führung nicht für den Sieg. Im Hinspiel kamen die Leipziger in München in der Vorsaison mit 1:5 unter die Räder.

Der letzte Bundesliga-Sieg gelang im Mai 2023, als die Sachsen mit 3:1 an der Isar gewannen. Drei Monate später holte RB mit einem 3:0 in München erstmals den Supercup.