Leipzig - Die Fußballerinnen von RB Leipzig sind komplett von der Rolle. Im ersten Spiel der Rückrunde unterlagen die Leipzigerinnen nach einer schwachen Leistung gegen den 1. FC Köln mit 0:1 (0:0). Dabei hatte RB das Hinspiel am ersten Bundesliga-Spieltag in Köln noch mit 2:0 gewonnen. Für die Mannschaft von Trainer Jonas Stephan war es die bereits fünfte Liga-Niederlage hintereinander. Der letzte Sieg gelang am 6. November beim 2:0 über Schlusslicht Carl Zeiss Jena. In der Tabelle fiel RB auf Rang elf zurück.

Sandra Maria Jessen (48. Minute) brachte die Kölnerinnen vor 854 Zuschauern im Stadion am Cottaweg verdient in Führung. Offensiv fand der Gastgeber kaum statt. Die beste Chance der Gäste hatte Martyna Wiankowska (45.+2), doch RB-Torhüterin Elvira Herzog parierte den Ball von halblinker Seite.

Nach dem Wechsel köpfte die Isländerin Jessen (47.) den Ball an die Latten-Unterkante. Doch eine Minute später drückte die Torjägerin den Ball nach einem verlängerten Schuss aus Nahdistanz über die Linie. Leipzig hatte dank der eingewechselten Kyra Spitzner (75.) die Chance zum Ausgleich, ihr Schuss landete aber direkt in den Armen der Kölner Schlussfrau.