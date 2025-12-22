Die Leihe des Abwehrspielers war nicht so erfolgreich, wie erhofft. Nun wird ein neuer Verein für ihn gesucht.

Leipzig - Jonathan Norbye verlässt den Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld vorzeitig und kehrt zu seinem Stammverein RB Leipzig zurück. Wie der Bundesligist bekannt gab, wird der ursprünglich bis Saisonende fixierte Leihvertrag aufgehoben. Der Abwehrspieler lief in der Hinrunde achtmal für die zweite Mannschaft der Arminia auf, im Profiteam kam er nicht zum Einsatz.

Sowohl der 18-jährige Norweger als auch RB prüfen nun ein weiteres Leihgeschäft für die Rückrunde, um dem Verteidiger mehr Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen. Er besitzt bei den Leipzigern noch einen Profivertrag bis 2028.