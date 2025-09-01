So aktiv kurz vor Transferschluss war RB Leipzig selten. Ein neuer Stürmer ersetzt Openda. Elmas und Geertruida werden nach Italien und England verliehen.

Leipzig - Viel Stress für RB Leipzig am sogenannten Deadline Day. Der Wechsel von Lois Openda zu Juventus Turin zog sich hin und wurde erst am späten Abend verkündet. Dafür holte der Fußball-Bundesligist den Dänen Conrad Harder von Sporting Lissabon. Der 20 Jahre alte Mittelstürmer, der als portugiesischer Meister und Pokalsieger nach Leipzig wechselt, erhält einen Vertrag über fünf Jahre bis 2030.

Harder seit März Nationalspieler

Der beim dänischen Erstligisten FC Nordsjælland ausgebildete Harder war erst im vergangenen Sommer nach Portugal gewechselt und hatte wettbewerbsübergreifend elf Tore erzielt und zu sieben Treffern die Vorarbeit geleistet. Im März hatte der 1,85 Meter lange Profi sein Debüt in der dänischen Nationalmannschaft gefeiert.

„Mit Conrad gewinnen wir einen Stürmer, der perfekt in unser Profil passt“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer, „er ist groß, physisch und mental stark, durchsetzungsfähig und verfügt über Tempo sowie einen sehr gefährlichen linken Fuß. Gleichzeitig bringt er bereits Erfahrung auf internationalem Niveau mit.“

Geduldsprobe bei Openda-Wechsel

Der Abgang von Stürmer Loïs Openda zog sich lange hin. Der belgische Nationalspieler wird zunächst verliehen, beide Clubs vereinbarten aber eine Kaufpflicht. Das Gesamtpaket soll bei deutlich über 40 Millionen Euro liegen.

Openda kam erst vor zwei Jahren vom RC Lens für 40 Millionen Euro Ablöse nach Leipzig und hat noch einen Vertrag bis 30. Juni 2028. Nach einer starken Auftaktsaison mit 28 Toren blieb der 25-Jährige in der vergangenen Spielzeit mit nur 13 Pflichtspieltreffern deutlich unter den Erwartungen.

Geertruida geht nach Sunderland

Leipzig verlassen hat auch Lutsharel Geertruida, der auf Leihbasis zum AFC Sunderland geht. Der 25 Jahre alte Niederländer kam erst im vergangenen Sommer und steht bis 30. Juni 2029 bei RB unter Vertrag, konnte sich jedoch auf der rechten Außenverteidigerposition nicht richtig durchsetzen.

Fix ist auch die Rückkehr von Eljif Elmas zum SSC Neapel. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler war im Januar 2024 von Neapel an den Cottaweg gewechselt, konnte sich aber in den 22 Pflichtspielen nie in Leipzig durchsetzen. Bereits in der abgelaufenen Rückrunde war Elmas an den italienischen Erstligisten FC Turin ausgeliehen worden.