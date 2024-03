Leipzig - Der wieder genesene Neuzugang Eljif Elmas muss auf seinen zweiten Startelf-Einsatz für RB Leipzig wohl noch warten. Trainer Marco Rose deutete am Donnerstag an, dass am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln der spanische Nationalspieler Dani Olmo wieder in der Startelf stehen wird. „Wir haben viele Jungs, die im Moment gut in Form sind und es gut machen. Eljif kämpft um Einsatzzeit“, sagte Rose.

Bei seinem Startelfdebüt gegen Darmstadt am vergangenen Samstag musste Elmas zur Halbzeit in der Kabine bleiben. Der für 23 Millionen Euro aus Neapel verpflichtete 24-Jährige klagte über Unwohlsein in Magen und Kopf. „Es hat sich als nicht sonderlich dramatisch herausgestellt. Vielleicht war es nur die höhere Belastung“, sagte Rose.

In Köln sollte Olmo den zweiten Platz im offensiven Mittelfeld neben Xavi Simons erhalten. Der verletzungsanfällige 25-Jährige war gegen Darmstadt geschont und erst spät eingewechselt worden. „Dani ist jetzt voll im Rhythmus. Ich glaube, dass jetzt auch die Formkurve stetig nach oben zeigen wird“, meinte Rose. In Köln muss nur der am Oberschenkel verletzte Lukas Klostermann ersetzt werden.