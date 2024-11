Leipzig - Die Neuauflage des Endspiels im DFB-Pokal von 2023 gegen Eintracht Frankfurt wird live im frei zugänglichen Fernsehen zu sehen sein. Das ZDF überträgt die Achtelfinal-Partie zwischen den beiden Spitzenteams der Fußball-Bundesliga am 4. Dezember (20.45 Uhr), wie RB mitteilte.

Der zweimalige Pokalsieger aus Sachsen hatte das damalige Endspiel im Berliner Olympiastadion mit 2:0 gewonnen. Es war der erste Titel mit RB für Cheftrainer Rose, dessen Team in der zweiten Runde den FC St. Pauli mit 4:2 besiegte. Zum Auftakt hatte es einen 4:1-Auftaktsieg bei Rot-Weiss Essen gegeben. In der Bundesliga spielt RB zehn Tage nach dem Pokal-Match am 14. Dezember gegen den aktuellen Tabellen-Dritten aus Hessen, der in der Bundesliga aktuell drei Punkte Rückstand auf die zweitplatzierten Leipziger hat.

RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer sprach von „einem absoluten Topspiel. Wir haben uns in der Vergangenheit immer wieder enge und umkämpfte Duelle geliefert, nicht zu vergessen das Pokalfinale 2023“.