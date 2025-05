Leipzig - Peter Gulacsi ist pünktlich zum Saisonendspurt von RB Leipzig wieder zurück. Nach seinem Zusammenprall im Kiel-Spiel mit erlittener Gehirnerschütterung steht er drei Wochen später wieder im Kader der Sachsen zum Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen. „Pete ist fit und hat eine sehr gute Trainingswoche gehabt. Wir haben grünes Licht von den Ärzten“, sagte RB-Interimstrainer Zsolt Löw. Allerdings wollte er nicht verraten, ob der ungarische Nationaltorhüter auch in der Startelf steht. „Die Entscheidung ist gefallen, ich würde es euch aber ungern jetzt schon mitteilen. Wir haben zwei Super-Torhüter in Super-Form“, ergänzte Löw, was wohl auch für einen Einsatz von Maarten Vandevoordt sprechen könnte.

Um die eigene Chance im Kampf um den Champions-League-Startplatz vor dem Saisonfinale am Leben zu erhalten, muss an der Weser unbedingt gewonnen werden. „Es geht um Vieles, wir wollen die letzten beiden Spiele gewinnen, um unser Ziel zu erreichen. Mit dem Druck muss jeder Spieler umgehen können“, sagte Löw.

Die Hanseaten selbst kämpfen mit 47 Zählern noch um die Europa League. Auf Rang vier haben die auf Platz sechs stehenden Sachsen zwei Zähler Rückstand, ehe es in der kommenden Woche daheim gegen den VfB Stuttgart geht.

Raum, Kampl, Orban und Haidara fehlen

Auch wenn Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu nach seiner Rot-Sperre wieder zurück im RB-Kader ist, mit Nationalspieler David Raum und Kevin Kampl fehlen gleich zwei Stammspieler gelbgesperrt. Hinzu kommt noch Mittelfeldspieler Amadou Haidara, der sich im Training eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen hat. Auch Abwehrchef Willi Orban ist noch nicht einsatzfähig, er könnte gegen Stuttgart zurück in den Kader kommen.