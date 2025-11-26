Vor dem Punktspielstart beim FC St. Pauli reist RB nach Portugal. Auch das Frauen-Team macht seine Vorbereitung an der Algarve.

Leipzig - In der Sonne an er Algarve bereitet sich Fußball-Bundesligist RB Leipzig in der Winterpause auf die Fortsetzung der Saison vor. Sowohl die Männer als auch die Frauen absolvieren auf der Trainingsanlage „The Campus“ in Almancil ihre Vorbereitung.

Die Mannschaft von Trainer Ole Werner wird vom 2. bis 7. Januar vor dem Punktspielstart beim FC St. Pauli (10. Januar) in Portugal arbeiten und dabei ein Testspiel gegen einen noch nicht genannten Gegner bestreiten. Der Weihnachtsurlaub für die RB-Männer beginnt am 21. Dezember nach dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.

Am 6. Januar kommt das Frauen-Team von Trainer Jonas Stephan an die Algarve. Bis zum 15. Januar trainiert die Mannschaft auf derselben Anlage. Am 25. Januar müssen die RB-Frauen dann bei Meister Bayern München wieder um Punkte spielen.