Leipzig - RB Leipzig startet im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid mit Benjamin Henrichs und Mohamed Simakan. Für den Franzosen muss Kevin Kampl auf die Bank. Damit setzt Cheftrainer Marco Rose auf eine verstärkte Defensive mit Abwehrchef Willi Orban, Lukas Klostermann und David Raum. Im Angriff vertraut er weiterhin Benjamin Sesko und Lois Openda, während die beiden beim FC Barcelona in der Jugend ausgebildeten Dani Olmo und Xavi Simons für Impulse im Mittelfeld sorgen sollen. Erstmals wieder im Kader nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup ist Amadou Haidara, der beim 2:2 in Augsburg wegen einer Schwellung im Knie fehlte.

Der Champions-League-Rekordsieger aus Spanien (14 Titel), der in der Königsklasse in dieser Saison noch unbezwungen ist, beginnt wie erwartet mit den formstarken Toni Kroos im Mittelfeld. Für den wegen einer Knöchelstauchung fehlenden Jude Bellingham bringt Real-Trainer Carlo Ancelotti Brahim Diaz. In der Defensive kehrt der zuletzt angeschlagene Kapitän Nacho zurück, für ihn rotiert Vazquez auf die Bank. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Torhüter Thibaut Courtois oder Antonio Rüdiger meinte Ancelotti: „Wir denken nie an diejenigen, die ausfallen. Es ist nur fair, über diejenigen nachzudenken, die da sind.“