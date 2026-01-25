Für die Fußballerinnen von RB Leipzig ist beim FC Bayern München nichts zu holen. Die Konkurrenz im Tabellenkeller kommt etwas näher.

Leipzig - Die Fußballerinnen von RB Leipzig sind mit einer Niederlage beim FC Bayern München in das neue Bundesliga-Jahr gestartet. Der Tabellen-Elfte verlor 0:3 (0:1) beim deutschen Meister. Bei winterlichen Bedingungen mit Schneetreiben sorgte Momoko Tanikawa schon in der sechsten Minute per Elfmeter für die schnelle Bayern-Führung. Weitere Tore fielen bis zur Pause bei widrigen Platzverhältnissen nicht.

Dafür sorgten in der zweiten Hälfte die kurz zuvor eingewechselten Franziska Kett (67.) und Jovana Damnjanovic (69.). Bei Ketts abgefälschtem Schuss misslang der Rettungsversuch von Kyra Spitzner kurz vor der Torlinie, Damnjanovic staubte wenig später zur Entscheidung ab. Der Champions-League-Viertelfinalist ist in dieser Saison in der Bundesliga noch ungeschlagen und hat nun 14 seiner 15 Spiele gewonnen.

HSV gewinnt Kellerduell gegen Essen

Der Hamburger SV gewann das Duell der Abstiegskandidaten gegen die SGS Essen daheim 2:1 (0:0). Sophie Hillebrand sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3) dafür, dass die HSV-Frauen an Essen vorbei auf den rettenden zwölften Platz zogen. Leipzig hat noch drei Punkte Vorsprung auf die Hamburgerinnen und vier auf Essen, das nun Vorletzter ist.