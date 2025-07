Bereits die gesamte vergangene Saison spielte der Angreifer in den Niederlanden. Nun hat er einen neuen Verein.

RB Leipzig verleiht Nachwuchsmann Eduardo an Dordrecht

Leipzig - RB Leipzig setzt weiter auf die Entwicklung von Yannick Eduardo im Ausland. Der 19-jährige Angreifer wird für eine Spielzeit an den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht verliehen, wie die Sachsen bekanntgaben. Dort wird er vom ehemaligen Nationalspieler Dirk Kuyt trainiert.

Für Eduardo ist es bereits die dritte Leihstation in den Niederlanden. In der Hinrunde 2024/25 war er für De Graafschap im Einsatz (12 Spiele, 2 Tore), in der Rückrunde lief er für den FC Emmen (17 Spiele, 1 Tor) auf.

„Yannick Eduardo kann in Dordrecht weiterhin wertvolle Spielpraxis sammeln und die nächsten Schritte im Profifußball gehen. So ist es für Yannick und uns der perfekte nächste Schritt für seine bestmögliche Entwicklung“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.