Fußball-Bundesliga RB Leipzig will Rückstand auf die Bayern verkürzen

Im Freitagspiel der Bundesliga sind die Sachsen in Mönchengladbach gefordert. Keine leichte Aufgabe nach den jüngsten Erfolgen der Borussia.

Von dpa 28.11.2025, 03:30
Ole Werner spricht während der Pressekonferenz. (Archivbild) Jan Woitas/dpa

Leipzig - Ohne den verletzten Fußball-Nationalspieler Assan Ouédraogo muss RB Leipzig im Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach heute (20.30 Uhr/Sky) auskommen. Dennoch wollen die Sachsen versuchen, den Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München zumindest über Nacht auf drei Punkte zu verkürzen. Dafür ist allerdings ein Sieg bei der Fohlen-Elf nötig, die unter dem neuen Trainer Eugen Polanski zuletzt vier Pflichtspiele in Serie gewonnen haben. Neben Ouédraogo stehen Trainer Ole Werner Romulo, El Chadaille Bithsiabu, Benjamin Henrichs und Kevin Kampl nicht zur Verfügung. In die Startelf könnte Xaver Schlager rücken.