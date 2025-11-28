Leipzig - Ohne den verletzten Fußball-Nationalspieler Assan Ouédraogo muss RB Leipzig im Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach heute (20.30 Uhr/Sky) auskommen. Dennoch wollen die Sachsen versuchen, den Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München zumindest über Nacht auf drei Punkte zu verkürzen. Dafür ist allerdings ein Sieg bei der Fohlen-Elf nötig, die unter dem neuen Trainer Eugen Polanski zuletzt vier Pflichtspiele in Serie gewonnen haben. Neben Ouédraogo stehen Trainer Ole Werner Romulo, El Chadaille Bithsiabu, Benjamin Henrichs und Kevin Kampl nicht zur Verfügung. In die Startelf könnte Xaver Schlager rücken.