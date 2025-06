RB-Neuzugang Chmielinski kehrt in Bundesliga zurück

Leipzig - Während auf dem Transfermarkt bei den Männern von RB Leipzig noch weitgehend Ruhe herrscht, treiben die Frauen den Umbruch mit hoher Intensität voran. Gina Chmielinski ist Neuzugang Nummer zehn bei den Sächsinnen. Die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin kommt vom italienischen Erstligisten US Sassuolo zurück in die Bundesliga und unterzeichnete in Leipzig einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Chmielinski begann ihre Karriere beim 1. FFC Turbine Potsdam, für den sie 105 Spiele bestritt, darunter auch viele in der Bundesliga. Sie durchlief die Jugendnationalteams des DFB und kam in 35 Einsätzen auf 14 Tore. 2022 wechselte sie für eine Saison nach Schweden zum FC Rosengard. Danach ging es zum SSD Neapel nach Italien und von da zu Sassuolo Calcio. Dort wurde sie nach neun Toren und drei Vorlagen in 18 Ligaspielen als beste Mittelfeldspielerin der Saison ausgezeichnet.

„RB Leipzig geht eigene Wege und verkörpert einen modernen und mutigen Fußball. Dieses Konzept hat mich überzeugt“, sagte Chmielinski. Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB, lobte: „Gina Chmielinski ist eine erfahrene Spielerin mit einer sehr guten Übersicht. Sie versteht es, sich geschickt zwischen den Ketten zu bewegen und sowohl den letzten Pass zu spielen, als auch selbst torgefährlich zu sein.“