Zum Jahresende hin vergrößern sich bei RB Leipzig die Verletzungssorgen. Nun hat es auch Antonio Nusa erwischt.

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss in den beiden letzten Spielen des Jahres auf seinen norwegischen Flügelspieler Antonio Nusa verzichten. Der Offensivspieler verletzte sich laut Mitteilung des Clubs im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (6:0) am Syndesmoseband im linken Sprunggelenk.

Die Partien beim 1. FC Union Berlin am Freitag (20.30/Sky) und gegen Bayer Leverkusen am 20. Dezember (18.30 Uhr/Sky) finden deshalb ohne ihn statt.

RB-Trainer Ole Werner hat im Dezember zahlreiche weitere Ausfälle zu kompensieren. Ridle Baku fällt mit der gleichen Verletzung wie Nusa aus, Assan Ouédraogo laboriert an einer Sehnenverletzung. Der ebenfalls zuletzt ausgefallene Abwehrspieler El Chadaille Bitshiabu absolvierte dagegen am Dienstag große Teile des Mannschaftstrainings.