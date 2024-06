Im Schnitt reicht es nur für die Note 4 in Mathematik bei den Sekundarschul-Prüfungen. In Deutsch und Englisch gibt es minimale Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

Realschüler sind schlechter in Abschlussprüfungen in Mathe

Magdeburg - Der Notenschnitt bei den Abschlussprüfungen der Sekundarschülerinnen und -schüler in Sachsen-Anhalt ist insbesondere im Fach Mathematik gesunken. In diesem Jahr lag er bei 3,88 nach 3,44 im Vorjahr, wie das Bildungsministerium am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Auch im Schuljahr 2020/21 lag der Schnitt bei 3,8.

Bei den Prüfungen in Deutsch reichte es für die Schülerinnen und Schüler zum Notendurchschnitt von 3,33 nach 3,26 im Schuljahr 2023/24. In Englisch verschlechterte sich die Durchschnittsnote leicht von 2,86 auf 3,0. Das ist laut dem Ministerium das zweitbeste Ergebnis seit dem Schuljahr 2013/14. „Insgesamt kann somit von stabilen und soliden Leistungen gesprochen werden“, hieß es. Rund 9000 Realschüler und -schülerinnen hatten die Prüfungen absolviert.

Im nächsten Schuljahr mehr intensive Vorbereitung

Mit Blick auf das kommende Schuljahr wird laut Ministerium die individuelle Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die schriftlichen Abschlussprüfungen weiter verbessert: An nun sechs Unterrichtstagen können sich die Prüflinge intensiv auf diese Tests vorbereiten. „Zudem werden in den Sommer- und Herbstferien wieder Feriencamps angeboten, die den Schülerinnen und Schülern eine zusätzliche Unterstützung im abschlussbezogenen Unterricht bieten“, so das Ministerium.