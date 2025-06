Berlin. – Immer wieder sorgt das Verschwinden der damals 15-jährigen Berliner Schülerin Rebecca Reusch für Schlagzeilen. Seit mehr als fünf Jahren fehlt von ihr jede Spur.

Jetzt sorgt in diesem Zusammenhang ein neuer Trend für Kritik: Hobby-Streamer und selbsternannte Ermittler durchforsten auf eigene Faust Wälder und Grundstücke – angeblich auf der Suche nach Hinweisen in dem Vermisstenfall.

Suche nach Rebecca Reusch: Selbsternannte Ermittler durchsuchen Wald

Besonders umstritten: Der YouTube-Kanal „Berni's Nacht Café“ befasst sich in Livestreams immer wieder mit dem Fall Rebecca Reusch.

Dabei gehen die Betreiber weit über bloße Spekulationen hinaus. In Videos laufen die "Detektive" mit Kameras durch ein Waldgebiet nahe Friedersdorf in Brandenburg, in dem Rebeccas Leiche nach Vermutungen der Polizei vergraben sein könnte.

Massengeschmack-TV machte inzwischen auf YouTube auf die umstrittenen Inhalte aufmerksam. In einem Ausschnitt ist zu sehen, wie „Berni“ und der seit Jahren kritisierte Streamer „Davinci“ eine Holzhütte, mutmaßlich auf der Suche nach Spuren, inspizieren.

Sie spekulieren, ob Rebecca Reusch dort etwas zugestoßen sein könnte. Fakt ist: Die Polizei hat das Gebiet bereits mehrfach durchsucht, bislang ohne Ergebnis.

Hobby-Detektive provozieren Einsätze der Polizei

Immer wieder mussten in der Vergangenheit Beamte einschreiten, weil Privatpersonen auf eigene Faust widerrechtlich Grundstücke durchsuchten oder Gebäude betraten. Besonders betroffen ist ein Waldgebiet bei Friedersdorf, das immer wieder Ziel von Spekulationen rund um den Schwager der Vermissten, Florian R., ist.

Florian R. galt früh als Tatverdächtiger, saß zweimal in Untersuchungshaft, wurde jedoch mangels Beweisen wieder entlassen. Die Leiche von Rebecca Reusch wurde bis heute nicht gefunden.

Auch andere Influencer wie die TV-bekannten Trovatos heizten die Gerüchteküche zuletzt mit TikTok-Livestreams an, indem sie ein Grundstück in Brandenburg besuchten. Dort soll sich Florian R. häufiger aufgehalten haben.

Ermittlungen ohne Ergebnis

Rebecca Reusch war am 18. Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers im Berliner Stadtteil Britz verschwunden.

Trotz intensiver Suche, zahlreichen Durchsuchungen und langwierigen Ermittlungen fehlt bis heute jede Spur von der damals 15-Jährigen.