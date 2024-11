In der Vorbereitung von Hertha auf die neue Saison wurde Fabian Reese verletzt. Jetzt ist er wieder Teil des Mannschaftstrainings.

Reese kehrt in Herthas Mannschaftstraining zurück

Berlin - Fabian Reese ist in das Mannschaftstraining von Fußball-Zweitligist Hertha BSC zurückgekehrt. Zum Auftakt der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den SSV Ulm am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) trainierte der 26 Jahre alte Stürmer erstmals wieder mit der Mannschaft, wie der Verein auf der Plattform X mitteilte. Reese selbst bereitete sich ein vorzeitiges Geschenk für seinen Geburtstag in zehn Tagen.

Wann der Leistungsträger auf der Außenbahn wieder auf dem Platz eingreifen kann, ist nach über viermonatiger Ausfallzeit offen. In der Liga sind bis zum Jahresende noch fünf Partien zu absolvieren, im DFB-Pokal steht am 4. Dezember das Auswärtsspiel beim Ligakonkurrenten 1. FC Köln an.

Der gebürtige Kieler war beim Testspiel am 16. Juli bei Energie Cottbus (2:2) in der Vorbereitung auf die neue Saison schwer am Sprunggelenk und Innenband verletzt worden und musste sich einer Operation unterziehen. Hertha hatte kurz vor Transferschluss Ende August noch reagiert und mit Jon Dagur Thorsteinsson einen Außenspieler verpflichtet. Zudem nimmt Derry Scherhant häufig die Position von Reese auf dem linken Flügel ein.