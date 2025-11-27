Als Holstein Kiel in die Bundesliga aufsteigt, spielt Fabian Reese schon für Hertha BSC. Vollendet der Kapitän seine Mission in dieser Saison mit den Berlinern?

Berlin - Für Herthas Fabian Reese wird das Spiel bei Holstein Kiel zu einem besonders emotionalen Erlebnis. Der Berliner Kapitän kehrt zu seinem früheren Verein zurück und feiert an diesem Tag gleichzeitig seinen 28. Geburtstag. „In Kiel ist es natürlich für mich immer besonders. Meine ganze Familie lebt da. Ich habe da wunderschöne Jahre gehabt und bin da immer noch verwurzelt“, sagte Reese vor dem Ausflug an die Ostsee am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Was sich der Flügelspieler an seinem Ehrentag wünscht, ist klar: Drei Punkte und der sechste Berliner Pflichtspielsieg in Folge wären das perfekte Geschenk.

Reese sei ein Spieler, der vorangehe, beschrieb Trainer Stefan Leitl seinen Schützling. „Der die Mannschaft emotionalisiert. Der sehr diszipliniert Fußball spielt.“ Gemessen an den Treffern sei Reese zwar nicht so erfolgreich wie in den vergangenen zwei Jahren. „Aber er stellt sich in den Dienst der Mannschaft“, befand Leitl und prognostizierte: „Diese Entwicklung wird noch weitergehen“.

Hertha in Lauerstellung

Als kleiner Knirps fing Reese 2005 bei Holstein an, acht Jahre später wechselte er als B-Jugendspieler zu Schalke 04. Nach Stationen beim Karlsruher SC und Greuther Fürth kehrte der Offensivspieler 2020 nach Kiel zurück und blieb über drei Jahre. Reese gelang in Kiel der Durchbruch, in 109 Zweitliga-Spielen für die Störche war er an 42 Toren beteiligt und trumpfte vor allem in seiner letzten Kieler Saison 2022/23 mit elf Toren und zehn Torvorlagen auf.

Doch bevor der Nordclub in die Bundesliga aufstieg, war Reese wieder weg. Umso motivierter ist er nun, diese Mission mit Hertha zu vollenden. Und der 27-Jährige kommt diesem Ziel immer näher. Nach einem enttäuschenden Saisonstart befindet sich Hertha nach zuletzt vier Liga-Siegen in Lauerstellung. Drei Punkte Rückstand sind es nur noch auf Rang drei.

Kiel hinkt seinen Ansprüchen hingegen hinterher und ist Elfter. Die Mannschaft habe zu wenig Punkte für die Qualität, die im Team stecke, sagte Leitl. „Ich erwarte einen Gegner, der sicherlich etwas gutmachen möchte“, kündigte er an.

Letzte Niederlage gegen Kiel vor über 20 Jahren

Wie sich eine Niederlage gegen die Kieler anfühlt, kennen Reese und seine Teamkollegen wenn überhaupt nur aus Erzählungen. Der Nordclub jubelte letztmals vor 23 Jahren gegen die Berliner, als er sich im September 2002 als Drittligist im DFB-Pokal gegen Bundesligist Hertha im Elfmeterschießen durchsetzte.

Das letzte Duell in Kiel gewann hingegen Hertha. Im September 2023 endete das Spiel 3:2 - den Siegtreffer per Elfmeter erzielte übrigens Reese in der Nachspielzeit.