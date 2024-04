Berlin/Potsdam - Am Donnerstag bleibt es weiterhin regnerisch in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist es am Vormittag in vielen Landesteilen heiter bis wolkig und trocken. Ab den Mittagsstunden zieht dann allerdings Regen auf, der erst zum Abend hin langsam wieder abklingt. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad.

In der Nacht zum Freitag sind anfangs noch einzelne Schauer möglich. Ab Mitternacht bleibt es dann meist trocken in Berlin und Brandenburg. Die Temperaturen sinken bis auf sechs Grad.